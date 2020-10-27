Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? e-Nabız’da nasıl öğrenilir?

Koronavirüs vakaları sonbaharın gelmesiyle birlikte artışa geçerken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tedbirler konusunda uyarılarını sürdürüyor..

Sağlık Bakanı Koca filyasyon yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren koronavirüs vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

Tabloya göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1780 oldu, son 24 saatte 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

Koronavirüs sık sık güncellenen e-nabız üzerinden öğrenilirken test sonuçları E-NABIZ üzerinden 1 ile 3 gün içerisinde sorgulanabiliyor.

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresini kullanarak veya E-İmza kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. e-Devlet girişine tıkladığınızda e-nabız girişine yönlendirileceksiniz.

