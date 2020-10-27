Koronavirüs tedbirlerinlerine uymayan 1220 kişiye ceza
Samsun’da koronavirüs tedbirlerine uymayan 1220 şahsa ceza kesildi.
GÜNDEM 27.10.2020, 05:10
Samsun’da korona virüsü denetimlerinde tedbirlere uymayan 1220 şahsa yaklaşık 1 milyon 95 bin TL ceza kesildi.
Samsun Valiliği tarafında konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan genelgeler kapsamında ilimiz genelinde 19 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında; İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 193 şahsa 56 bin 165 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1013 şahsa 1 milyon 15 bin 246 TL, toplamda 1206 şahsa 1 milyon 71 bin 411 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan denetimlerde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 14 şahsa 23 bin 859 TL para cezası uygulanmıştır” denildi.
Samsun Valiliği tarafında konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan genelgeler kapsamında ilimiz genelinde 19 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında; İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 193 şahsa 56 bin 165 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1013 şahsa 1 milyon 15 bin 246 TL, toplamda 1206 şahsa 1 milyon 71 bin 411 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan denetimlerde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 14 şahsa 23 bin 859 TL para cezası uygulanmıştır” denildi.
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