Koronavirüs tedavisi görmüştü! Muhittin Böcek, görevine dönüyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve uzun süre tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün görevine geri dönüyor.

Tedbirler ve enfeksiyon riski dolayısıyla Böcek için karşılama yapılmayacak ve görüşeceği kişi sayısı az olacak.

17 Ağustos'ta koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, uzun süren zorlu tedavisinin ardından 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.

