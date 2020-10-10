Koronavirüs tedavisi gören kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı!

Antalya'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören kayınvalidesini boğmaya çalıştığı öne sürülen kişi hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 16 Eylül'de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi bölümünde tedavi gören Iraz M'nin yanında, yüzde 55 görme engelli damadı Hasan B.'nin refakatçi olarak kalmaya başladığı belirtildi.



Iraz M.'nin yanında kalacak başka kimse olmadığı için Hasan B.'nin refakatçilik yapmaya devam ettiği bildirilen iddianamede, Hasan B.'nin bir süre sonra kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalıştığı ifade edildi.



İddianamede, doktorun, Hasan B.'yi boğmaya çalıştığı hastadan uzaklaştırarak, durumu hastane güvenliğine bildirdiği, bu sırada Hasan B.'nin yine kayınvalidesinin yüzüne çarşaf örtüp, ağız ve burun kısmını yastıkla kapattığı belirtildi.



Daha sonra hastaneden ayrılan Hasan B.'nin evinde gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedilen iddianamede, bu kişinin, suçlamaları kabul etmediği, 15 yıldır kayınvalidesine baktığını, 6-7 senedir de hasta eşine bakmaya çalıştığını anlattığı ifade edildi.

İddianamede, sanık Hasan B'nin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Öte yandan, hastanede tedavisi süren Iraz M.'nin, hayatını kaybettiği öğrenildi. (AA)

