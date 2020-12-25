Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş'ın son sağlık durumu

Koronavirüse yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, 16 Kasım'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. 40 gündür tedavisi devam eden Topbaş entübe edildi.



Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, babasının sağlık durumuna ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Topbaş, babasının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü belirterek, "Daha önce tedavisi entübe edilerek devam ediyordu. Doktorlar, bir süre önce makineden ayırdı. Ancak durumu tekrar ağırlaşınca yeniden entübe edildi." diye konuştu.

Topbaş’ın hastaneye kaldırıldığını oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından duyurmuştu.

