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Koronavirüs tedavisi gören CHP’li vekil yoğun bakımdan çıktı
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.
GÜNDEM 22.10.2020, 20:25
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CHP’li Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
* Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık'ın yoğun bakımdan çıktı.
* Sağlık durumu her geçen daha iyiye gidiyor, kısa bir süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek.
Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu her geçen daha gün iyiye gidiyor, kısa süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek. @azizaydinlikchp @erbilaydnlkCHP
6 Ekim'de koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, 9 Ekim’de Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa CHP İl Başkanı Hayrettin Çıdir, “Milletvekilimizin yoğun bakıma alındığı doğru ancak bilinci yerinde. Bazen ateşi 40 dereceyi buluyor ve değerleri yükseliyor. Bu yüzden doktorlar yoğun bakıma aldılar” ifadelerini kullanmıştı.
Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu her geçen daha gün iyiye gidiyor, kısa süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek. @azizaydinlikchp @erbilaydnlkCHP — Deniz Demir (@demirdenizchp) October 22, 2020
* Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık'ın yoğun bakımdan çıktı.
* Sağlık durumu her geçen daha iyiye gidiyor, kısa bir süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek.
Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu her geçen daha gün iyiye gidiyor, kısa süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek. @azizaydinlikchp @erbilaydnlkCHP
6 Ekim'de koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, 9 Ekim’de Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa CHP İl Başkanı Hayrettin Çıdir, “Milletvekilimizin yoğun bakıma alındığı doğru ancak bilinci yerinde. Bazen ateşi 40 dereceyi buluyor ve değerleri yükseliyor. Bu yüzden doktorlar yoğun bakıma aldılar” ifadelerini kullanmıştı.
Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu her geçen daha gün iyiye gidiyor, kısa süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek. @azizaydinlikchp @erbilaydnlkCHP — Deniz Demir (@demirdenizchp) October 22, 2020
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