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Koronavirüs salgınında ürperten görüntü!

Koronavirüs salgını nedeniyle Küçükçekmece'de hayatını kaybeden vatandaşların gasilhane önünde sıralanarak bekletilmesi durum ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

GÜNDEM 26.11.2020, 21:33
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Koronavirüs salgınında ürperten görüntü!
Sağlık Bakanı Fahretti Koca'nın gerçek vaka sayısını açıklamasından sonra tüyler ürpeten görüntüler gelmeye başladı. Bir vatandaşın çektiği görüntüde, koronavirüsten vefat eden vatandaşların yıkanmak için gasilhane önünde bekletilmesi yürekleri sızlattı. Birçok defin işlemi nedeniyle sıralanan cenazeler, salgının boyutunu gözler önüne serdi.
Ülkemizde artan koronavirüs vaka sayısı sonrası Küçükçekmece'de bir vatandaşın çektiği görüntüler tüyler ürpertti. Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, defin işlemleri için bekletildiği o anlar cep telefonu ile çekildi.Yıkanmak için gasilhane önünde bekletilen cenazelerin görüntülerini çeken vatandaşın "Vah vah" sesi ise yürekleri dağladı...
Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucu; 6 bin 876 kişinin septomlu, 29 bin 132 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi. Son 24 saatte 174 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 874 kişiye 'hasta', 29 bin 132 kişiye ise 'vaka' tanısı konuldu.
Son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.
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