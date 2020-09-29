Koronavirüs salgınında korkulan oldu! İşte dünyada son durum....

Tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs salgınında milyarlarca insan evlerine kapanırken

ülkelerin ekonomilerine de çok ağır bir darbe vurdu.

Yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 33 milyon 552 bin 166'ya ulaşırken virüs saptanan 24 milyon 880 bin 949 kişi sağlığına kavuştu.



Yaklaşık 9 ay önce Çin’in Wuhan kentinde anlaşılamayan bir zatürre vakası olarak başlayan KoronavirüsE bağlı ilk ölüm İlk vakanın açıklanmasından 12 gün sonra kayıtlara geçmişti.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 6 bin 379 kişi de hayatını kaybetti.



Tedavisi süren 33 milyon 552 bin 166 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 361 bin 611 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 209 bin 808 kişi yaşamını yitirdi.



Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 400 bin ve 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (4 milyon 748 bin 327)

Hindistan (6 milyon 145 bin 291)

Rusya (1 milyon 159 bin 573)

Peru (808 bin 714)

Güney Afrika (671 bin 669)

Kolombiya (818 bin 203)

Meksika (733 bin 717)

İspanya (748 bin 266)

Arjantin (723 bin 132)

Şili (459 bin 671)

İran (449 bin 960)

İngiltere (439 bin 013)

Suudi Arabistan (333 bin 648)

Bangladeş (360 bin 555)

Pakistan (311 bin 516)

Fransa (542 bin 639)

Türkiye (315 bin 845)

ve İtalya (311 bin 364)."



Ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"ABD (209 bin 808)

Brezilya (142 bin 161)

Hindistan (96 bin 351)

Meksika (76 bin 603)

İngiltere (42 bin 001)

İtalya (35 bin 851)

Fransa (31,808)

İspanya (31,411)

Peru (32,324)

İran (25,779)

Kolombiya (25,641)

Rusya (20,385)

Güney Afrika (16,586)

ve Şili (12,698)."



Güncellenen verilere göre bu haberin yazıldığı sırada dünya çapında Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 1.000.555 olarak açıklanırken, çok daha korkutucu bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden geldİ.

Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey ismi Mike Ryan dün Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Açıklanan resmi verilerin durumun gerçekliğini tam olarak ortaya koyamadığını söyleyen Ryan, “Covid-19’a bağlı ölüm sayıları ya da bu hastalığa yakalananların verileri gerçek durumun büyüklüğünü anlatamıyor. Bir şeyi sayıyorsanız, bunu kusursuz bir şekilde sayamazsınız ve o zaman da Covid-19’un gerçek etkisini gözden kaçırırsınız” dedi. Ryan, bazı ülkelerin Covid-19 ölümlerini farklı kıstaslara göre saydığını ima etti.

Koronavirüs salgınında en çok ölümün gerçekleştiği ülkeler de sırasıyla ABD, Brezilya ve Hindistan olarak görülüyor. Dünya üzerindeki her 5 ölümden 1’inin yaşandığı ABD’nin ardından 142.000’den fazla insanın öldüğü Brezilya ve 95.000’den fazla insanın öldüğü Hindistan geliyor.

Öte yandan Suriye ve İran gibi siyasi ve ekonomik olarak zor durumda olan ülkelerdeki vaka ve ölüm sayılarının net olarak kayıtlara geçmediği belirtilirken, özellikle gelişmiş ülkelerde evinde Covid-19 yüzünden yaşamını yitirenlerin ölüm sebebi olarak corona virüsü görülmediği belirtildi.

Mart ayında günlük ölüm sayısının 100’ün altında olduğu belirtilirken sonraki haftalarda ölüm sayısının İspanya, İtalya, İran’da arttığı ve Nisan ayında günde ortalama 6.400 insanın Covid-19 yüzünden öldüğü kayıtlara geçti.

En az günlük ölümün olduğu Mayıs’ta ortalama 4.499 olarak belirlenirken, Ağustos ayında 5.652 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı.



Türkiye'de son 24 saatte 1412 insanda corona virüsü tespit edildi. Resmi sayılara göre 65 kişi vefat ederken, dün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısında fazla oldu

Türkiye’de 1.422 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla beraber toplam iyileşen kişi sayısı 277 bin 52'ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.5 ağır hasta sayısı ise bin 596 oldu.

