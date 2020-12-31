Koronavirüs salgınında bir ilk! Sosyal mesafe kazağı geliştirildi
ABD'li bir şirket koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği sosyal mesafe özellikli kazakla bir ilke imza attı.
GÜNDEM 31.12.2020, 08:34
Koronovirüs salgınının tüm dünyada etkili olması sonrasında teknoloji konusunda dikkat çeken buluşlara imza atılıyor.
Amerika'da SimpliSafe isimli bir güvenlik firması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmayı sağlayacak bir kazak geliştirdi. Independent'ın haberine göre, geliştirilen ve düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunan kazak, sıcaklık hesaplamasına göre kazağı giyenin çevresindeki kişilerin mesafesine göre duyarlılık uyarısı yapıyor. Geliştirilen kazağa giyen bir kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşılırsa kazağın üzerindeki LED ışıkları yanarak alarm veriyor Ayrıca ürünü geliştiren şirket, kazağın kendi versiyonlarını yapmak isteyenler için ayrıntılı talimatlar da yayımladı.
Amerika'da SimpliSafe isimli bir güvenlik firması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmayı sağlayacak bir kazak geliştirdi. Independent'ın haberine göre, geliştirilen ve düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunan kazak, sıcaklık hesaplamasına göre kazağı giyenin çevresindeki kişilerin mesafesine göre duyarlılık uyarısı yapıyor. Geliştirilen kazağa giyen bir kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşılırsa kazağın üzerindeki LED ışıkları yanarak alarm veriyor Ayrıca ürünü geliştiren şirket, kazağın kendi versiyonlarını yapmak isteyenler için ayrıntılı talimatlar da yayımladı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü