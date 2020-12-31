Koronavirüs salgınında bir ilk! Sosyal mesafe kazağı geliştirildi

Koronovirüs salgınının tüm dünyada etkili olması sonrasında teknoloji konusunda dikkat çeken buluşlara imza atılıyor.

Amerika'da SimpliSafe isimli bir güvenlik firması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmayı sağlayacak bir kazak geliştirdi. Independent'ın haberine göre, geliştirilen ve düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunan kazak, sıcaklık hesaplamasına göre kazağı giyenin çevresindeki kişilerin mesafesine göre duyarlılık uyarısı yapıyor. Geliştirilen kazağa giyen bir kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşılırsa kazağın üzerindeki LED ışıkları yanarak alarm veriyor Ayrıca ürünü geliştiren şirket, kazağın kendi versiyonlarını yapmak isteyenler için ayrıntılı talimatlar da yayımladı.

