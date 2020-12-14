Koronavirüs orduyu vurdu! 26 generalin testi pozitif çıktı

Afrika kıtasının en büyük dördüncü askeri gücü olarak gösterilen Nijerya ordusunda koronavirüs paniği yaşanıyor.

Nijerya ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin başkentinde düzenlenen bir konferansa katılan 26 ordu generalinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, üst düzey bir askeri ismin ise virüs nedeniyle öldüğü aktarıldı.

Konferansa katılan 417 askeri personelin tümüne test uygulandıktan sonra 26 üst düzey ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bahsi geçen isimlerin tedavi altına alındığı açıklandı.



Afrika kıtasının en kalabalık ülkelerinden olan Nijerya'da geçtiğimiz hafta 3 bin 820 koronavirüs vakası tespit edildi.

Ülkedeki sağlık kuruluşları yetersiz tıbbi kaynaklar ve sağlık personelindeki motivasyon eksiklikleri nedeniyle ülkenin ikinci dalgayla baş edemeyeceğinden korkuyor.

Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki vaka sayılarındaki artıştan, kişisel temizliğe dikkat etmeyen, maske kullanmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişileri sorumlu tutuyor.

Yaklaşık 200 milyon nüfuslu Nijerya'da şu ana kadar toplam 73 bin 175 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede virüs nedeniyle kaydedilen ölüm sayısı ise 1.197

