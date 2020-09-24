Koronavirüs önlemleri: Yasaklara uymayana bir yıla kadar hapis cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte endişeler arttı. Hürriyet’in aktardığına göre hükümetin toplantılarında salgının geleceği nokta ve kışın nasıl bir tablo beklendiğine dair değerlendirmeler yapıldı.

Türk Ceza Kanunu’nun 195 maddesinde düzenlenen, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışa ilişkin” cezaların devreye sokulması sağlanacağı belirtiliyor.

2 aydan, 1 yıla kadar öngörülen cezaların uygulanması ve savcıların işlem yapmasının caydırıcı sonuçları olacağı ifade ediliyor. Bazı illerde savcıların bu maddeden yola çıkarak harekete geçtiği kaydedildi.

Kesilen para cezasını ödemeyenin “kamu hizmeti alamaması” gibi bir dizi uygulamanın hayata geçirileceği belirtiliyor.

Ayrıca özel sektörün de kamu gibi mesai saati uygulaması ve AVM’lerdeki saat ayarlamaları da gündemde.

