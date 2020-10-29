Koronavirüs nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti

Son olarak, İstanbul’da görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Engin Türkmen, Sakarya’da görev yapan Dr. Hasan Tepeçınar ve Eskişehir’de diş hekimliği yapan Dt. Burhan Yürütücü koronavirüs nedeniyle vefat etti.

İstanbul’da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan Uzman Doktor Engin Türkmen tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Tansiyon ve şeker hastası olan Tepeçınar'ın (52) da evde tedavi gördüğü fenalaşması üzerine hastane kaldırıldığı öğrenildi. Tepeçınar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Tepeçınar'ın havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın ağabeyi olduğu belirtildi.

Vefat haberlerini duyuran Türk Tabipleri Birliği, ailelere ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

