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Koronavirüs mutasyonu aşıyı etkisiz yapar mı? Dr. Müftüoğlu yanıtladı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki bugünkü yazısında koronavirüs mutasyonunun aşıya etkisini değerlendirdi.

GÜNDEM 23.01.2021, 08:10
Koronavirüs mutasyonu aşıyı etkisiz yapar mı? Dr. Müftüoğlu yanıtladı
Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısında  koronavirüs mutasyonunun aşıya etkisini ele aldı. 
İngiltere’de, sonra da Güney Afrika ve Brezilya’da tespit edilen virüs mutasyonlarının vatandaşı korkuttuğunu dile getiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Mutasyonlar her zaman virüslerin lehine de işlemiyor. Bir mutasyon virüsü güçlendireceği, daha zararlı ve daha yayılımcı hale getireceği yerde, onu daha güçsüz de yapabiliyor. " diyerek bilim insanlarından gelecek uyarıların beklenmesi gerektiğini belirtti.
İşte, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun, 'Mutasyon aşıyı etkisiz yapar mı?' başlıklı yazısı;
Önce İngiltere’de, sonra da Güney Afrika ve Brezilya’da tespit edilen virüs mutasyonları haklı olarak “MUTASYON TEHDİDİ”nin ciddiyetini iyi bilen bilim insanlarını ciddi ölçüde korkuttu. Neticede bizim de sizin de endişelerimiz arttı.Haklı olarak “Virüste oluşan bu yapısal değişimler -mutasyonlar- acaba onu daha bulaşıcı, daha güçlü, ilaçlar ve aşılara daha dayanıklı yapabilir mi?” gibi sorular aklımıza geldi. Konunun uzmanı değilim. Ama ne var ki tecrübeli bir hekim olarak “MUTASYON BASKISI”nın ne olduğunu ve önemini az çok bilirim. Ayrıca “MUTASYON MESELESİ”nin özellikle virüsler için vazgeçilmez davranış kalıplarından biri olduğunu da asla unutmam. Zaten böyle olduğu için değil mi ki her yıl yaptırdığımız grip aşılarının yapısını sık sık değiştirmek zorunda kalıyoruz? Biliyoruz ki influenza virüsleri her yıl sadece kılık kıyafetlerini değil, iç yapılarını bile değiştirebildikleri için bizi her sene daha farklı bir aşı üretmeye zorluyorlar.
NE YAPMALIMUTASYON MESELESİNİ BİLİM İNSANLARI İZLEMELİ VE İNCELEMELİ
ŞU nokta çok önemli: Mutasyonlar her zaman virüslerin lehine de işlemiyor. Bir mutasyon virüsü güçlendireceği, daha zararlı ve daha yayılımcı hale getireceği yerde, onu daha güçsüz de yapabiliyor. NETİCE ŞUDUR: Gelin, zaten “kaygının tavan yaptığı” şu tatsız günlerde mutasyon meselesini bir numaralı gündemimiz olmaktan çıkaralım. Konuyu işin uzmanlarına, bilim insanlarına bırakalım. Biz, bize verilen görevleri harfiyen yerine getirerek korunma tedbirlerini eksiksiz uygulayalım. Kısacası, mutasyon meselesini bence fazla büyütmeye gerek yok. Ve gerek olduğunda da zaten gereğini ve ihtiyacımız olan uyarıları “sosyal medya cambazları” veya “sonradan doktor-yazarlar” değil, bilim insanları mutlaka yapacaklardır.
BİR RİCALÜTFEN BİRAZ DAHA SABIR
SIKILDIK, bunaldık. Kaygılarımız düşündüğümüzden de büyük boyutlara ulaştı. Özetle “Sabrımız taştı”. Ama bilelim ki bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz iki üç ilaçtan biri de yine o mucize doğal yeteneğimiz: SABRIMIZ! Özellikle bugünlerde hepimizin ne yapıp edip hiç olmazsa önümüzdeki birkaç ay için sabır kapılarımızı kapatmamamız, açık tutup sakin kalmamız ve o ünlü sufi düşünürün dediği gibi, “güzel beklentiler” içine girip “dikende gülü, gecede gündüzü görebilmemiz” gerekiyor.
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