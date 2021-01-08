Koronavirüs kabusunda son durum! Dünya genelinde 88 milyonu geçti!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgın hala durdurulamadı.

Etkilerini arttırarak devam eden koronavirüse karşı tıp dünyası bilimsel çalışmalarını sürdürürken tespit edilen vaka sayısı 88 milyon 3 bin 446’ya yükseldi.

ABD, 21 milyon 901 bin 871 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.



Bu ülkeyi vaka sayısında

10 milyon 405 bin 97 ile Hindistan,

7 milyon 886 bin 67 ile Brezilya,

3 milyon 332 bin 142 ile Rusya,

2 milyon 889 bin 419 ile İngiltere,

2 milyon 705 bin 618 ile Fransa,

2 milyon 296 bin 102 ile Türkiye,

2 milyon 220 bin 361 ile İtalya,

1 milyon 982 bin 544 ile İspanya,

1 milyon 860 bin 019 ile Almanya,

1 milyon 719 bin 771 ile Kolombiya,

1 milyon 676 bin 171 ile Arjantin,

1 milyon 479 bin 835 ile Meksika,

1 milyon 356 bin 882 ile Polonya,

1 milyon 268 bin 263 ile İran,

1 milyon 149 bin 591 ile Güney Afrika,

1 milyon 99 bin 493 ile Ukrayna ve 1 milyon 24 bin 432 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 898 bin 609 kişi yaşamını yitirdi, 63 milyon 341 bin 893 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.



