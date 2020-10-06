Koronavirüs kabusu durdurulamıyor! İşte dünyada son durum...

Öte yandan yeni tip koronavirüs salgını hem yayılmaya hem can almaya devam ediyor. Küresel ölçekte eşi benzeri görülmemiş bir salgınla baş etmeye çalışan dünya çapında tespit edilen yeni tip koronavirüs vaka sayısı 35 milyonu geçti.

Bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Kovid-19’a karşı ne bir aşı ne de etkin bir tedavi bulunmuş değil. Tüm dünya ülkeleri Kovid-19 salgınına karşı aşı çalışmalarından gelecek umutlu habere odaklanmış durumda.

Ancak bilim insanlarına göre virüs daha uzun yıllar aramızda olacak.

ABD'de vaka sayısı 7 milyon 679 bin 644 oldu

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla

Hindistan (6 milyon 685 bin 082)

Brezilya (4 milyon 94 bin 499),

Rusya (1 miyon 225 bin 889),

Kolombiya (862 bin 158),

Peru (829 bin 999),

İspanya (852 bin 838),

Meksika (761 bin 665),

Arjantin (809 bin 728),

Güney Afrika (682 bin 215)

ve Fransa 624 bin 274) oldu.

Türkiye'de ise vaka sayısı 326 bin 046'ya ulaştı.

Dünyada 1 milyon 45 bin 955 kişi öldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 45 bin 955 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19'a yakalanan 35 milyon 703 bin 834 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 782 bin 697 aktif vaka bulunuyor.

