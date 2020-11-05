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Koronavirüs ile gribi ayırt eden test geliştirildi!
Koronavirüs ile grip aynı semptomları gösterince Güney Kore'de Covid-19 ile mevsimsel gribi ayırt eden test geliştirildi.
GÜNDEM 05.11.2020, 15:00
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Koronavirüs ile gribi ayırt eden test geliştirildi. Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, testin onaylandığını duyurdu.
Güney Koreli sağlık yetkilisi Yoon Tae-ho, geliştirilen test sayesinde vatandaşların sonuçları tek bir testten üç ila altı saat içinde alabileceklerini söyledi.
Yoon, “Geliştirilen yeni testin, hem sağlık çalışanları üzerindeki yükü hem de bekleme sürelerini azaltması hedefleniyor” dedi.
Güney Koreli sağlık yetkilisi Yoon Tae-ho, geliştirilen test sayesinde vatandaşların sonuçları tek bir testten üç ila altı saat içinde alabileceklerini söyledi.
Yoon, “Geliştirilen yeni testin, hem sağlık çalışanları üzerindeki yükü hem de bekleme sürelerini azaltması hedefleniyor” dedi.
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