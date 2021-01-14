Koronavirüs için yeni aşı geliştirildi! Rakiplerinden çok farklı

ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson, koronavirüsü aşılarında meydana gelen doz sorununu çözmek için harekete geçti.

Pfizer-BioNTech ve Moderna, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) onay alarak uygulanmaya başlasa da söz konusu aşıların yeterli üretim kapasitesinin bulunmaması nedeniyle aşıların tek ya da çift doz olarak kullanılması yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

ABD'li ilaç şirketinin geliştirdiği aşının ise tek dozla 71 gün boyunca antikor üretimi sağladığı ortaya çıktı.

Daha çok kişinin hızlıca aşılanması için değerlendirilen bu yöntemlerin ışığında ABD’li Johnson & Johnson (J&J) şirketinden kritik bir açıklama geldi. J&J’nin geliştirdiği aşının ön çalışma sonuçları ortaya çıkarken, aşının başarılı bir şekilde antikor oluşturduğu belirtildi.



ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson, sonuçları New England Journal of Medicine’da yayınlanan aşının 18-55 yaş arası ve 65 yaş üstü gönüllü kişilerde etkili olduğunu açıkladı. Aşının tek doz olarak uygulanması rakiplerinden ayrılan en önemli özelliği olurken, aşı uygulandıktan sonra 57 gün içinde antikor oluşumu gerçekleştiği ifade edildi.

Ayrıca yüzde 80 ve üzerinde etkinlik oranına ulaşması beklenen aşının, 71 gün boyunca antikor üretimi sağlayarak virüse karşı koruduğu vurgulandı.



ABD'li ilaç şirketine ait aşının kapsamlı test sonuçlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenirken, aşıya dair en büyük sorun ise üretim konusundaki problem. Yetkililer, şubat ayına kadar 12 milyon doz, nisan ayı itibarıyla da 60 milyon doza ulaşma hedefi bulunan J&J’nin, 2021’in ilk yarısında tek haneli rakamlarda kalacağını öngörüyor.

