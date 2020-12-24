Koronavirüs hastasını oksijen tüpüyle öldürdü

ABD'nin California eyaletinde bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 37 yaşındaki adam, aynı odada tedavi gören hastayı oksijen tüpüyle vurarak öldürdü.

BBC'nin haberine göre saldırgan, cinayet ve nefret suçu işlemekten dolayı tutuklandığı bildirildi.

Los Angeles polisinden öğrenilen bilgiye göre saldırganın öldürdüğü hastanın 82 yaşında olduğu, dua etmeye başlamasının ardından saldırgan tarafından oksijen tüpüyle öldürdüğü belirtildi.

