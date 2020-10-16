Koronavirüs hastası yaşlı adam evden kaçtı! Yakınları ihbar etti

Adıyaman'da koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan ve karantinada olduğu halde evden kaçan Şeyho Aslan (80) yakınlarının ihbarı üzerine minibüste yakalanıp hastaneye götürüldü.

Akşam saatlerinde Adıyaman'dan meydana gelirken rahatsızlanan ve koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan Şeyho Aslan, evinde karantinaya alındı.

Yakınları akşam saatlerinde Aslan’ın evden ayrıldığını ve minibüse bindiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekiplerince durdurulan minibüste bulunan Aslan, hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü

