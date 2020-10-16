Koronavirüs hastası yaşlı adam evden kaçtı! Yakınları ihbar etti
Adıyaman'da koronavirüs hastası 80 yaşındaki yaşlı adam evden kaçtı.
GÜNDEM 16.10.2020, 03:09
Adıyaman'da koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan ve karantinada olduğu halde evden kaçan Şeyho Aslan (80) yakınlarının ihbarı üzerine minibüste yakalanıp hastaneye götürüldü.
Akşam saatlerinde Adıyaman'dan meydana gelirken rahatsızlanan ve koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan Şeyho Aslan, evinde karantinaya alındı.
Yakınları akşam saatlerinde Aslan’ın evden ayrıldığını ve minibüse bindiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi.
Polis ekiplerince durdurulan minibüste bulunan Aslan, hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü
Akşam saatlerinde Adıyaman'dan meydana gelirken rahatsızlanan ve koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan Şeyho Aslan, evinde karantinaya alındı.
Yakınları akşam saatlerinde Aslan’ın evden ayrıldığını ve minibüse bindiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi.
Polis ekiplerince durdurulan minibüste bulunan Aslan, hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü