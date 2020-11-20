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Koronavirüs hastası otogarda yakalandı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlinde karantinaya alınan Suriyeli uyruklu bir kişi otogarda bilet alırken polis tarafından yakalandı.

GÜNDEM 20.11.2020, 20:15
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Koronavirüs hastası otogarda yakalandı!
Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli S.A. ile eşi C.A.'nın  koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde 2 çocuklarıyla birlikte 14 gün karantinaya alınan aile, otobüsle  İstanbul'a gitmek için otogara gitti. Karantina kurallarını ihlal eden aile, bir firmanın yazıhanesinden bilet almak istedi. Görevli, kendisine verilen HES kodu üzerinden yaptığı sorgulamada, çiftin koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini öğrendi. Durum polise bildirildi. Bu sırada çocuklarını da yanlarına alarak, otogardan ayrılmaya çalışan çifte görevliler engellledi.
İhbar üzerine otogara gelen polis ve sağlık ekipleri, S.A., C.A. ve 2 çocuğunu hiç kimseyle temas etmeyecek bir bölüme aldı. Suriyeli karı-kocaya koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 182'şer lira para cezası uygulandı. Suriyeli aile, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na götürüldü.  
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