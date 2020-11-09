Koronavirüs hastası nasıl beslenmeli? Prof. Dr. Müftüoğlu yanıtladı
Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısında "koronavirüs hastası nasıl beslenmeli ?"sorusunu yanıtladı.
GÜNDEM 09.11.2020, 10:14
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Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında kendisine gelen soruları yanıtladı.
Okurlarından birinin "Hastayım nasıl beslenmeliyim?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Müftüoğlu, "Önceliğiniz düzenli ve güvenli su tüketimi olsun." değerlendirmesinde bulunarak, " Sadece bedeninizi değil ruhunuzu da beslemeyi ihmal etmeyin. Telaşlanmayın, üzülmeyin, endişelenmeyin, korkuya kapılmayın. Olumlu ve iyi/güzel şeyler düşünün." uyarısında bulundu.
İŞTE PROF. DR. MÜFTÜOĞLU'NUN DİKKAT ÇEKEN O YAZISI
HASTAYIM NASIL BESLENMELİYİM
* Önceliğiniz düzenli ve güvenli su tüketimi olsun.
* İmkânlarınız ölçüsünde protein zengini besinlere (bakliyat, süt-et ürünleri, yumurta) ağırlık vermeye çalışın.
* Seçimlerinizde sülfür zengini gıdalara (lahana, karnabahar, turp, sarımsak, soğan), koyu renklilere (mor lahana, siyah fasulye ve mercimek, mor/siyah turp veya havuç) öncelik vermeye gayret edin.
* Sofranızda köklü sebzeler (pancar, yer elması, kereviz, pırasa, havuç) daha sık ve bol yer alsın.
* Sadece bedeninizi değil ruhunuzu da beslemeyi ihmal etmeyin. Telaşlanmayın, üzülmeyin, endişelenmeyin, korkuya kapılmayın. Olumlu ve iyi/güzel şeyler düşünün.
Okurlarından birinin "Hastayım nasıl beslenmeliyim?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Müftüoğlu, "Önceliğiniz düzenli ve güvenli su tüketimi olsun." değerlendirmesinde bulunarak, " Sadece bedeninizi değil ruhunuzu da beslemeyi ihmal etmeyin. Telaşlanmayın, üzülmeyin, endişelenmeyin, korkuya kapılmayın. Olumlu ve iyi/güzel şeyler düşünün." uyarısında bulundu.
İŞTE PROF. DR. MÜFTÜOĞLU'NUN DİKKAT ÇEKEN O YAZISI
HASTAYIM NASIL BESLENMELİYİM
* Önceliğiniz düzenli ve güvenli su tüketimi olsun.
* İmkânlarınız ölçüsünde protein zengini besinlere (bakliyat, süt-et ürünleri, yumurta) ağırlık vermeye çalışın.
* Seçimlerinizde sülfür zengini gıdalara (lahana, karnabahar, turp, sarımsak, soğan), koyu renklilere (mor lahana, siyah fasulye ve mercimek, mor/siyah turp veya havuç) öncelik vermeye gayret edin.
* Sofranızda köklü sebzeler (pancar, yer elması, kereviz, pırasa, havuç) daha sık ve bol yer alsın.
* Sadece bedeninizi değil ruhunuzu da beslemeyi ihmal etmeyin. Telaşlanmayın, üzülmeyin, endişelenmeyin, korkuya kapılmayın. Olumlu ve iyi/güzel şeyler düşünün.
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