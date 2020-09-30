Koronavirüs hastası çarşıda gezerken yakalandı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde karantinada olması gereken kişi, çarşıda gezerken yakalandı. Karantina ihlali yapan kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
GÜNDEM 30.09.2020, 10:06
İğneada beldesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak çarşıda gezdiği tespit edilen M.Z.B, ihbar üzerine güvenlik güçlerince yakalandı.
Karantina kuralını ihlal eden M.Z.B. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kırklareli KYK yurduna yerleştirildi.
M.Z.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
Karantina kuralını ihlal eden M.Z.B. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kırklareli KYK yurduna yerleştirildi.
M.Z.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü