Koronavirüs hastası çarşıda gezerken yakalandı

İğneada beldesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak çarşıda gezdiği tespit edilen M.Z.B, ihbar üzerine güvenlik güçlerince yakalandı.

Karantina kuralını ihlal eden M.Z.B. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kırklareli KYK yurduna yerleştirildi.

M.Z.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

