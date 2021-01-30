Koronavirüs geçirenler aşı olacak mı? Kimler ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle sşısı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Koronavirüs aşısına dair en çok merak edilen 36 sorunun yanıtlandığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Sitede, aşının hastalığa karşı ne kadar süre koruyacağı, koronavirüs geçirenler, emzirenler, gebeler ve çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı, yan etki görülmesi halinde neler yapılması gerektiği gibi konularda bilgiler yer aldı.



* Koronavirüs geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?

* İnaktif Covid-19 aşısı olduktan sonra hastalığa karşı ne kadar süre korunacağım?

* İnaktif Covid-19 aşısı kaç doz uygulanacak?

* Aşı yaptırdıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edecek miyim?

* Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?

* Covid-19 aşılamasında neden önceliklendirme yapılıyor?

* Covid-19 aşısıyla neden ilk aşamada sağlık çalışanlarının aşılanması planlanmıştır?

* Covid-19 aşıları dışındaki aşılar Covid-19'dan korunmaya yardımcı olur mu?

* Grip veya zatürre aşısını yeni yaptırdım. Covid-19 aşısı olabilir miyim?

* Covid-19'u geçirmek, Covid-19 aşısı olmaya göre daha uzun süre korur mu?

* İnaktif Covid-19 aşılarının yan etkileri var mıdır?

* Kimlere inaktif Covid-19 aşısı önerilmemektedir?

* İnaktif Covid-19 aşısının uygulanmaması gereken durumlar hangileridir?

* Neden 65 ve üstü yaştaki kişilere Covid-19 aşısının öncelikli yapılması planlanıyor?

* "65 ve üstü yaştaki kişilerde Kovid-19'u ağır geçirme ve hastaneye yatış, hatta ölüm riski daha yüksek olduğu için aşı bu yaş grubuna öncelikli olarak uygulanacaktır."

