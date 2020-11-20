"Koronavirüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna Bilim Kurulu Üyesinden cevap

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınına önlem olarak hafta sonlarına konulan kısmi sokağa çıkma yasağı hakkında konuştu.

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan Özlü, “Hafta sonları gece 20.00’den sonra yasak. Bu virüs gündüz bulaşmıyor da gece mi bulaşıyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi:



Salgının başında hafta sonları tam kapanma olurdu. O zaman da cuma günü alışveriş çılgınlığı yaşanır, caddeler, marketler inanılmaz yoğun olurdu. Pazartesileri de insanlar hafta sonu kapandıkları için bilinçsizce kendilerini sokağa atardı. Bu tarz yoğunlaşmalar alınan tedbirin etkisini azalttığı için bu kez 10.00 ile 20.00 saatleri arasını serbest bıraktık ki hem psikolojik bir rahatlama olsun hem de benzer yoğunluklar yaşanmasın. Tabii ‘Nasıl olsa gece çıkamayacağım’ diyerek gündüzleri şuursuzca sokaklar da parklarda gezilmeyeceğini, gereksiz yoğunluk oluşturulmayacağını umut ediyorum. Ayrıca unutmayın ki hafta sonu geceleri gündüzünden daha çok sosyalleşiliyor, hareketlilik artıyordu.

