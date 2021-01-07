Koronavirüs cezası yasal mı? Güvenlik güçleri ceza kesebilir mi?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlara ceza kesen güvenlik güçlerine bir uyarı yaptı. Sarıkaya, mahkeme kararı olmaması durumunda güvenlik güçlerinin ceza kesemeyeceğini belirtirken “Ceza yazmaya giderken ceza yiyen haline gelebilirsiniz” dedi.

Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:

Geçmişte yaşanan lokanta baskınları gibi, günümüzde de koronavirüs gerekçesiyle mekan baskınları moda oldu. Öyle ki komşunun evindeki kişi sayısı hakkında verilen ihbar dahi baskın için yeterli gerekçe olmaya başladı. Bunu yapan, emrini veren güvenlik güçlerini uyarayım, elinizde hakim kararı yoksa ceza yazmaya giderken ceza yiyen haline gelebilirsiniz… Çünkü, bir suçlunun takibi gibi gerekçesi yoksa veya hakim kararına dayanmıyorsa, koronavirüs nedeniyle mesken baskını gerçekleştirmek suçtur.

İşin bir de vatandaş yönü var. Kimse Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin “Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında değil” diyerek kesilen 3 bin 150 lira cezalara ilişkin karara bakarak yanlış adım atmaya kalkmasın. Ya da Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nden de çıkan, maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağına ilişkin cezaların iptaline aldanıp maske ve mesafeye dikkat etmemezlik yapmasın. Bu kararların iptalinin nedeni, hız yapan bir otomobile kesilen radar cezası gibi doğrudan uygulamış olmasından kaynaklanıyor. Çünkü salgını gerekçe göstererek güvenlik güçleri doğrudan ceza yazamaz.Kanun bu gibi hallerde görevi kamu otoritesi olan vali veya kaymakama bırakmış.

Sarıkaya, yazısında Ceza Hukuku Doçenti Olgun Değirmenci’nin konu hakkındaki şu görüşlerine yer verdi:

Normalde tutanak tutmakla yetinmeleri gerekirken, kırmızı ışık veya radar cezası gibi mevzuata aykırı şekilde kişiye doğrudan 3 bin 150 lira ceza kesilmiş. Mevzuatta yeri olmayınca mahkeme iptal etti.

Evlerin basılıp kişilerin sayılması yapılamaz mevzuatta böyle bir şey yok. Pandemi arkasına sığınılıyor, ama suç işleniyor. Olağan durum hukuk düzeni ortadan kalkmış değil. Amaç salgını önlemek gibi meşru olsa bile, araç meşru değil. Amaca giden yolda hukuki olan her şey meşrudur, meşru olmayan bir araçla amaca ulaşılması suçtur.

