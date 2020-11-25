Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Saat 17.00'de yapılacak toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

Bakan Koca'nın yapacağı toplantı ile artan vaka sayıları ile Bilim Kurulu'nun hükümete tavsiyelerinin açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ve okulların uzaktan eğitime devam edeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Bilim Kurulu tavsiyesi ile cafe ve restoranlar paket servise dönerken halı sahalar ile internet kafeler ve oyun salonları kapatılmıştı.

