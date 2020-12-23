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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak! Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.
GÜNDEM 23.12.2020, 09:25
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak. Bilim kurulunun gündeminde Değişime uğrayan koronavirüs aşılarına etkisi olur mu, Türkiye'de değişime uğrayan virüs vakası var mı, laboratuvar testlerinden ne çıktı? gibi konuların olması bekleniyor.
Toplantı sonrası saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklaması yapacak.
Toplantı sonrası saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklaması yapacak.
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