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Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koronavirüs aşısı gündemiyle bir araya geliyor.
GÜNDEM 02.12.2020, 14:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıda, Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Çin ile 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz." demişti.
Koca, her şey normal seyrederse ilk aşıyı aşıyı 11 Aralık'ta sağlık çalışanlarından başlamak üzere yapacaklarını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Çin ile 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz." demişti.
Koca, her şey normal seyrederse ilk aşıyı aşıyı 11 Aralık'ta sağlık çalışanlarından başlamak üzere yapacaklarını söyledi.
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