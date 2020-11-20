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Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Koronavirüs salgınından kurtulmak için dört gözle beklenen Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu.

GÜNDEM 20.11.2020, 10:01
Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı.
DOZ BAŞINA NE KADAR ÖDENECEK?
Buna duruma göre Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile koronavirüse karşı geliştirdiği aşının  doz başına ödenmesi gereken fiyatın 15,5 euro olduğu belirlendi.  
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