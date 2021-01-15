Koronavirüs aşısını ilk kimler olacak? Öncelikli gruplar kimler?
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk aşılamalar yapıldı. Kovid-19 aşısının uygulanacağı öncelikli gruplar da belli oldu... İşte o liste...
GÜNDEM 15.01.2021, 11:41
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Yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılamanın ilk gününde öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanları aşı yaptırmaya başladı.
Sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ardından sırasıyla Milli Savunma, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim, gıda ile taşımacılık sektörü çalışanları aşılanacak.
Aşılamanın birinci aşamasının A grubunda kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil tüm eczane ve sağlık kurumunda çalışanları bulunuyor.
Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler öncelikle aşı olacak.
Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.
Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.
Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.
Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.
Sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ardından sırasıyla Milli Savunma, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim, gıda ile taşımacılık sektörü çalışanları aşılanacak.
Aşılamanın birinci aşamasının A grubunda kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil tüm eczane ve sağlık kurumunda çalışanları bulunuyor.
Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler öncelikle aşı olacak.
Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.
Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.
Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.
Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.
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