Koronavirüs aşısını bulan Türk doktor, normal yaşam için tarih verdi

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek yıl ortalarında insanlığın normal hayata dönebileceğini söyledi.

Bu kışın zor olacağını ve rahatlamanın Mart ayında rahatlamam olacağını söyleyen Prof. Dr. Uğur Şahin, aşı ve kororonavirüsün seyriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Şahin, "Dünya çapında gerekli izinleri veren kurumlarla iletişim halindeyiz. Avrupa İlaç Kurumu'yla ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz. Ön yada koşullu onay ABD veya Avrupa'dan gelebilir. Aşı dağıtımı en erken Aralık ortasından başlayabilir ama bu Aralık ayında işlerin hızlı bir şekilde değişeceği anlamına gelmiyor." dedi.

"Zor bir kış olacak. Salgın iyiye gitmeden önce kötüye gidecek. Mart-Nisan aylarında rahatlamaya başlayabiliriz. Gelecek yılın ortalarında tüm aşıların kullanılmasıyla belki normal yaşamımıza dönebiliriz ama o tarihe karar sabırlı ve disiplinli olmaya ihtiyacımız var." diyen Şahin, şı çalışmaları sayesinde 2021 yılında normal yaşama dönülebileceğini söyledi.

