Koronavirüs aşısından sonra şimdi de korona ilacı geliyor!

Koronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit ediyor. Küresel salgına karşı birçok şirket aşı ve ilaç bulmak için kıyasıya bir rekabet içine girdi. Birçok ülkede aşı geliştirilirken bugün İspanyol ilaç şirketi PharmaMar, korona ilacı ürettiğini duyurdu.

İspanyol ilaç şirketi PharmaMar, ünlü bilim dergisi Science'ta bir makale yayınlayarak Plitiidepsin isimli ilacın koronavirüse karşı etkili olduğunu ortaya koydu.

YÜZDE 99 ORANINDA AZALTTI

Science'ta yayınlanan makaleye göre İspanyol ilaç şirketinin geliştirdiği Plitidepsin adlı ilacın koronavirüse karşı etkili olduğu sonucuna varıldı. Bu haberin yayılması ile birlikte PharmaMar’ın hisseleri yüzde 13 artarak 98.5 euroya fırladı.

Science dergisinde yayınlanan makalede New York, San Francisco ve Paris’te görevli bilim insanlarından oluşan ekiplerin çalışmaları gözler önüne serilirken, ilacın hayvanlar üzerinde denendiği belirtildi. İlacın ciğerlerdeki virüs oranını yüzde 99 oranında azalttığı belirtildi.

“İNSANLAR TOLERE EDEBİLİR”

PharmaMar, “Plitidepsin ile ilgili yaptığımız klinik denemelerin ilk sonuçlarının pozitif olduğunu görüyoruz ve verilerimize inanıyoruz. Bu sonuçlar Plitidepsin’in koronavirüs tedavisindeki etkisinin klinik olarak daha çok test edilmesinin gerekliliğini gözler önüne seriyor” açıklamasını yaptı.

Halihazırda bazı pazarlarda tümörleri tedavi etmek için kullanılan ilaç Covid-19 virüsü ile ilgili bir proteini engelleme özelliği gösteriyor. İlacın toksiklik oranının yüksek olduğunu vurgulayan şirket, "Covid-19 denemelerinde kullanılan dozlar insanların tolere edebileceği seviyede" bilgisini verdi.

PharmaMar, üçüncü faz denemeler için bazı denetleyici kurumlarla irtibat halinde olduklarını duyurdu.

