Koronavirüs aşısında endişe veren olasılık!

Koronavirüs aşısı içni çalışamalr devam ederken İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten hem umut veren hem de korkutan bir açıklama geldi. Alman firması Biontech ile Pfizer’ın ortak geliştirdiği "BNT162ö" adlı aşının yanı sıra Amerika, İngiltere, Rusya ve Çin aşılarının denek çalışmalarının yapıldığı İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki ilk sonuçların umut verici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tükek, "İlk sonuçlar açıklandığı üzere oldukça olumlu" dedi. Prof. Dr. Tükek, "Buradaki en büyük risk faktörü virüsün mutasyona uğraması. Mutasyon en korktuğumuz olasılık" açıklamasında bulundu.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'a açıklamalada bulunan Prof.Dr.Tükek, Amerikan, Alman ve Çin aşılarının Ocak, Şubat döneminde Türkiye’ye de gelmiş olacağını belirterek şöyle konuştu:



Aşı karşıtlarının sosyal medya üzerinden bir takım komplo teorilerini öne sürdüklerini de dile getiren Prof.Dr.Tükek, "Kızamık, boğmaca ve çocukluk aşıları dahil bütün aşılardaki süreç Covid-19 aşı sürecindeki gibi işledi." açıklamasında bulunarak şunları kaydeti:



"Yüzde 90 etkinlikli bir aşı toplumsal bağışıklanma anlamına gelir. Buradaki en büyük risk faktörü virüsün mutasyona uğraması. Mutasyon en korktuğumuz olasılık. Şayet Covid-19 mutasyona uğramazsa bir kez aşı olanlar, ömür boyu virüsten korunmuş olacak. Şayet virüs influenza gibi her yıl farklılık gösterir yani mutasyona uğrarsa, yeni çalışma ve aşı takvimi gerekecektir"

"Faz 3 gönüllü insan denemeleri sayesinde aşının etkin olup, olmadığı anlaşılıyor. Alman aşısı için soğuk zincir konusu tartışılıyor. Türkiye’de eksi 70, 80 derecede Covid-19 aşısı muhafaza edecek depolama alanlarımız mevcut. Yetersiz olan kurumlara da gereken soğutucular alınır. Yeter ki aşı çıksın ve Türkiye’ye gelsin."

