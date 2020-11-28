Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesini AK Parti ve MHP reddetti

Halkların Demokratik Partisi ( HDP) koronavirüs aşısının herkes için ücretsiz olması talebiyle dün Meclis'e bir önerge verdi. HDP'den yapılan açıklamaya göre, önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

HDP Ekonomi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid-19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz.”



Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz! pic. twitter.com/RbKOkYRi8f

— HDP Ekonomi (@hdp_ekonomi) November 27, 2020



Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz! pic. twitter.com/RbKOkYRi8f — HDP Ekonomi (@hdp_ekonomi) November 27, 2020

