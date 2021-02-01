Koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır? e-Nabız aşı durumu sorgulama

Sağlık Bakanlığının Covid-19 aşı bilgilendirme sitesinde nasıl koronavirüs aşısı olunacağına dair önemli detaylar paylaşıldı.

Yapılan duyuruda 8 adımda nasıl aşı olunacağına dair bilgilendirmeye yer verildi.



Koronavirüs aşı programı takvimine göre sırası gelen grupta olanlar aşı için başvuruda bulunabilecek.



Aşı yaptırmak için öncelikle aşı durumu kontrol edilmeli. Aşı durumu ise e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilecek.

SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderecekler.



Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilir.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.



Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.

Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşuturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.



Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.





