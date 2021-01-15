Koronavirüs aşısı olanlar herhangi bir yan etkide nasıl hareket etmeli

Sağlık Bakanlığı, " Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfası üzerinden yeni tip koronavirüs aşısı olanların herhangi bir yan etki veya sorunla karşılaştığında nasıl hareket etmeleri konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi:

AŞI UYGULANAN BÖLGEDE AĞRI/ŞİŞLİK/KIZARIKLIK OLURSA

"Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

YORGUNLUK OLURSA

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

HAFİF ATEŞ, TİTREME OLURSA

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

BAŞ AĞRISI OLURSA

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

KAS/EKLEM AĞRISI OLURSA

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

KUSMA, İSHAL OLURSA

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

