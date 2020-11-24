Koronavirüs aşısı o ülkede zorunlu oluyor!

Koronavirüs salgını özellikle havayolu şirketlerini derinden etkiledi. Pek çok ufak şirket iflasını açıklamak zorunda kalırken büyük şirketler devlet yardımlarıyla ayakta kalabiliyor.

Avustralya havayolu şirketi Qantas bu sürecin sonunda uluslararası uçuşlarda koronavirüs aşısı zorunluluğu getireceğini belirtti. Şirketin Üst Yöneticisi Alan Joyce, Australia's Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada, Qantas'ın koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası yolcular için koşullarını değiştirmeyi planladığını söyledi.

Joyce, "İnsanlardan uçağa binmeden önce aşı yaptırmalarını isteyeceğiz. Ülkeye gelen ve ülkeden ayrılan uluslararası yolcular için bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Qantas'ın 100 yıllık tarihinde en kötü ticari koşullarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Alan Joyce, aşı zorunluluğunun diğer havayolu şirketlerindeki meslektaşlarıyla ortak konuları haline geleceği kanaatinde olduğunu da söyledi.

Avustralya, COVID-19 salgınının başında uluslararası sınırlarını kapatmış ve ülkeye dönenleri karantinaya almıştı. Avustralya'da 27 bin 835 kişi koronavirüse yakalandı, virüs nedeniyle 907 kişi hayatını kaybetti.

