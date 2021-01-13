Koronavirüs aşısı ne zaman başlayacak? Aşılama randevusu nasıl alınır?



Koronavirüs aşısı ile ilgili olarak vatandaşlar ve sağlık çalışanları için ne zaman uygulanacağı ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmıştı.

Koronavirüs aşılamasının yapılacağı tarih merak ediliyor.



Çin’den Türkiye’ye gelen koronavirüs aşılarının inceleme süreci halen devam ediyor. Bu nedenle aşılama için henüz net bir tarih bildirilmedi.

Testlerin olumlu sonuç vermesinin ardından belirtilen takvime göre aşılama başlayacak.



Koronavirüs aşıları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi yani MHRS üzerinden alınacak randevu ile başvurulabilecek.

Aşılar https://www.mhrs.gov.tr/ ya da 182'den randevu alınarak yapılacak.



Sağlık Bakanlığı hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüklerine resmi bir yazı gönderdi.

Hastaneler bu kapsamda aşı odaları hazırlamaya başlandı.



Özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilecek.



Uzmanlar aşılama ile ilgili olarak cep telefonlarına gelen mesajlarla vatandaşların, dolandırıcıların oyununa gelmemeleri konusunda da uyardı.

