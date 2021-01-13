Son Dakika
Koronavirüs aşısı ne zaman başlayacak? Aşılama randevusu nasıl alınır?
Türkiye'de koronavirüs kabusu devam ederken Çin’den Türkiye’ye gelen koronavirüs aşılarının nasıl ve ne zaman yapılacağı merak sorusu oldu. İşte aşılama tarihi ve randevusu...
GÜNDEM 13.01.2021, 09:10
Koronavirüs aşısı ile ilgili olarak vatandaşlar ve sağlık çalışanları için ne zaman uygulanacağı ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmıştı.
Koronavirüs aşılamasının yapılacağı tarih merak ediliyor.
Çin’den Türkiye’ye gelen koronavirüs aşılarının inceleme süreci halen devam ediyor. Bu nedenle aşılama için henüz net bir tarih bildirilmedi.
Testlerin olumlu sonuç vermesinin ardından belirtilen takvime göre aşılama başlayacak.
Koronavirüs aşıları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi yani MHRS üzerinden alınacak randevu ile başvurulabilecek.
Aşılar https://www.mhrs.gov.tr/ ya da 182'den randevu alınarak yapılacak.
Sağlık Bakanlığı hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüklerine resmi bir yazı gönderdi.
Hastaneler bu kapsamda aşı odaları hazırlamaya başlandı.
Özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilecek.
Uzmanlar aşılama ile ilgili olarak cep telefonlarına gelen mesajlarla vatandaşların, dolandırıcıların oyununa gelmemeleri konusunda da uyardı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü