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Koronavirüs aşısı helal mı? Tartışma büyüyor, ulema ''haram'' dedi!

Mumbai'nin Raza Akademisi Sünni Müslüman alimler Çin üretimi olan aşılarda domuz jelatini kullanılacağı takdirde bu aşıları yaptrımanın ''haram'' olduğuna hükmetti. Alimler aşılara sertifika istedi.

GÜNDEM 27.12.2020, 23:21
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Koronavirüs aşısı helal mı? Tartışma büyüyor, ulema ''haram'' dedi!
. ABD, İngiltere, Çin ve Rusya gibi ülkeler bir yıldan fazla süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirdiklerini duyurdu. Aşı çalışmalarının bitmesinin ardından dünya genelinde aşılama çalışmalarına başlanıldı. Türkiye de dahil olmakla çok sayıda ülke milyonlarca doz aşı sipariş etti. İslam ulemasından ise dikkat çeken bir açıklama geldi. .ABD, İngiltere, Çin ve Rusya gibi ülkelerde üretilen aşılar İslam'a uygun mu? Müslümanlar bu aşıları yaptıra bilir mi? 
Mumbai'nin Raza Akademisi Sünni Müslüman alimler domuz jelatini içereceği takdirde Çin aşısı yaptırmanın ''haram'' olduğuna hükümetti.  Müslümanlar “haram” kararını, bazı raporların Çin aşısının domuz jelatini içerdiğini iddia etmesinden sonra aldı.
(Hindistan uleması)
Raza Akademisi Genel Sekreteri Seyyid Nuri yaptığı bir video açıklamada Hindistan hükümetini domuz jelatini içeren Çin aşısı siparişi vermemeye çağırdı. Hint uleması, Delhi yönetiminden Çin aşısında domuz jelatini ve diğer İslam'a uygun olmayan ürünlerin kullanılmamasına dair sertifika verilmesini istedi.
Aşı endişesi sadece Hindistanlı Müslümanlarca sınırlı kalmıyor, İslam dünyasının en geniş Müslüman kitlesine sahip olan Endonezyalı alimler de tedirgin. Hatırlanacağı üzere Endonezya hükümeti Ekim ayında Çin ile aşı konusunda anlaştı. Ancak 225 milyon civarında Müslümanın yaşadığı Endonezya'da dini otorite sayılan ve halk nezdinde büyük saygınlığı olan  ''Endonezya Ulema Konseyi'' henüz aşı ile ilgili kararını açıklamadı. Şuan için Endonezya'da aşının İslam'a göre uygun olup olmamasına yönelik çalışma yapılıyor. Bilindiği üzere Endonezya Ulema Konseyi, 2018 yılında bir çok kızamık ve kızamıkçık aşısına jelatin nedeniyle "haram" olduğuna karar vermişti
İslam dünyasından yükselen endişe seslerinin ardından aşı üreten büyük şirketlerden peş peşe açıklamalar geldi. Pfizer, Moderna( ve AstraZeneca sözcüleri, domuz ürünlerinin COVID-19 aşılarının bir parçası olmadığını söyledi. İngiliz İslami Tıp Derneği Genel Sekreteri Dr.Salman Wagar ise aşıların süresine dikkat çekti. Dr. Wagar domuz jelatini kullanılmayan aşıların raf ömrünün kısa olduğuna dikkat çekti.
Domuz etinden elde edilen jelatin, aşıların saklama ve nakliye sırasında etkili kalmasını sağlamak için bir stabilizatör olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bazı şirketler domuz eti içermeyen aşılar geliştirmek için yıllarca çalıştı: İsviçre ilaç şirketi Novartis domuz eti içermeyen bir menenjit aşısı üretirken, Suudi ve Malezya merkezli AJ Pharma şu anda kendi aşıları üzerinde çalışıyor.
Haber: Kazım Kazımov
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