Koronavirüs aşısı helal mi? Alimlerden ilk fetva
Yeni Tip Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar helal mi? Dünya Müslüman Alimler Birliği aşılarla ilgili olarak fetva verdi.
GÜNDEM 27.12.2020, 13:53
Yeni Tip Koronavirüse karşı geliştirilen bazı aşılarda daha uzun süreli stoklanabilmesi için domuz içerikli ürünlerin kullanıldığı yönünde haberler gündeme gelmişti. Haberlerin ardından aşının helal olup olmadığı yönünde kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Dünya Müslüman Alimler Birliği Kovid-19 aşıları için ilk fetvayı verdi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği tarafından yapılan yazılı açıklamada koronavirüs aşısının dini açıdan uygunluğu konusunda fetva verildi. Karadaği, açıklamasında "Tıp camiası, bu aşının belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da kabul görür." ifadeleriyle koronavirüs aşı için uzman onayına güvenmek gerektiğini belirtti.
Hz. Muhammed'in "İslam'da zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur." hadisine dayanarak salgın durumunda tedavinin gerekli olduğu yönünde kararlar bulunduğuna değinen Karadaği, fetvaların da ancak ilim ehli tarafından verilebileceğini vurguladı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği tarafından yapılan yazılı açıklamada koronavirüs aşısının dini açıdan uygunluğu konusunda fetva verildi. Karadaği, açıklamasında "Tıp camiası, bu aşının belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da kabul görür." ifadeleriyle koronavirüs aşı için uzman onayına güvenmek gerektiğini belirtti.
Hz. Muhammed'in "İslam'da zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur." hadisine dayanarak salgın durumunda tedavinin gerekli olduğu yönünde kararlar bulunduğuna değinen Karadaği, fetvaların da ancak ilim ehli tarafından verilebileceğini vurguladı.
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