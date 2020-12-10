Koronavirüs aşıları ne kadar güvenli? Nasıl bu kadar çabuk bulundu?

Verilerin saklandığı, gereken tedbirlerin alınmadığı tartışmaları devam ededursun koronavirüs vaka ve ölüm sayıları günden güne artıyor.

Aşı yarışı devam ederken elbette soru işaretleri de artıyor.

Tüm dünyada koronavirüs aşısı ile ilgili müjde gibi haberler gelmeye devam ederken tartışmaları da beraber getirdi.

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 70 milyona yaklaştı, virüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 buçuk milyonu geçmiş durumda.

Koronavirüs aşılarının yaygın şekilde uygulanmaya başlanması aşının nasıl bu kadar hızlı bulunduğunu ve aşının güvenilir olup olmadığını sorgulanmasına neden oldu.

Aşıların bu kadar hızlı şekilde ortaya çıkması nedeniyle güvenliği, riskleri ve virüs karşısındaki etkinliği merak ediliyor.

Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'ndan Prof. Stephen Evans "Eğer 'güvenli' derken kesinlikle hiçbir yan etkisi olmamasını kast ediyorsanız hiçbir aşı veya ilaç için güvenli diyemeyiz" diyor ve ekliyor: "Ben güvenli derken istenmeyen yan etkilerin, ilacın faydasına kıyasla dengesini kastediyorum ve bu aşıda denge açık ara ilacın faydasından yana."

Evans kemoterapi ilaçlarında olduğu gibi bazı ilaçların felaket yan etkilerinin bulunduğuna dikkat çekerken ilacı kullanmayıp kanserden ölmek bunun karşısında çok daha büyük bir risk olduğunu kaydediyor.

BBC'ye konuşan Prof. Evans "Hiçbir ilaç için tamamen güvenli diyemeyiz ama kullanımın bağlamına göre güvenli olduğunu söyleriz" diyor.

Kabakulak virüsü aşısı için 4 sene çalışıldığını, HPV aşısının da 15 senede bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar koronavirüs aşısının hızı konusunda modern bilimin gelişimine ve ilaç şirketleriyle hükümetlerin etkin işbirliğine işaret ediyor.

