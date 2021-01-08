Koronavirüs 8 Ocak 2020 tablosu: Hastane yükümüz...

Koronavirüs ( Covid-19) nedeniyle 8 Ocak cuma günü hayatını kaybedenlerin sayısı 186 kişi olurken, 11 bin 479 kişi de virüsle enfekte olarak hastalığa yakalandı.

Yine son 24 saatte yapılan test sonuçlarına göre, 8 Ocak Cuma günü itibariyle bin 291 kişinin septomlu olarak koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Son 24 saatte 186 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Ocak koronavirüs verileri için yaptığı açıklamasında "Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız." dedi.

Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2021

Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2021

