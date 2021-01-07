Koronavirüs 7 Ocak tablosu: Aktif vaka sayısında...

Koronavirüs ( Covid-19) nedeniyle 7 Ocak Perşembe günü hayatını kaybedenlerin sayısı 194 olurken, 12 bin 171 kişi de virüsle enfekte olarak hastalığa yakalandı.

Yine son 24 saatte yapılan test sonuçlarına göre, 7 Ocak perşembe günü itibariyle bin 370 kişinin septomlu olarak koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Son 24 saatte 194 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.



Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ocak koronavirüs verileri için yaptığı açıklamasında "Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor." dedi.



Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

