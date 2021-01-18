Koronavirüs 18 Ocak verileri: Vaka sayıları düşüşte!

Koronavirüs 18 Ocak verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 164 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs vaka sayıları ise düşüşe geçti.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili güncel verileri açıklayarak bugün 5 bin 862 yeni 'vaka' tespit edildiğini duyurdu.

Böylece toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 161'e, vaka sayısı ise 2 milyon 392 bin 963'e yükseldi.



