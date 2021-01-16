Koronavirüs 16 Ocak verileri açıklandı! 168 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs 16 Ocak 2020 verileri açıklandı. Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 168 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugün 902 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 550 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 832'ye; vaka sayısı ise 2 milyon 380 bin 665'e yükselmiş oldu.

Öte yandan bugün ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.



