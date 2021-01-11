Koronavirüs 11 Ocak tablosu: Vaka sayısı tekrar yükseldi

Koronavirüs 11 Ocak tablosu açıklandı. Vaka sayısı tekrar yükseldi ve 10 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre bir günde 174 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona verilerini paylaştı.

11 Ocak test sayısındaki yükseliş ve vaka sayının 10 binin üstüne çıkması dikkat çekti. Son 24 saatte yapılan 180 bin 303 testten 10 bin 220'si pozitif çıktı. 174 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.



