Koronadan vefat edenlere özel mezarlık

Hastalıktan vefat eden vatandaşların sonraki süreci ise defin oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan pandemi sürecinde yaşanan iş yükünü gazetemize değerlendirdi, “Pandemi sürecinde sağlık çalışanları her zaman akıllarda ama bizim görevlilerimiz de çok yüksek risk ve yük altında çalışmalarına devam etmekte” dedi.

Köksal Bozan, pandemi döneminde Türkiye’de vefat eden kişi sayısının 12 bin sınırını geçtiğini belirtirken, sadece sağlık çalışanlarının dışında derinden etkilenen bir diğer sektöründe mezarlık çalışanları olduğunu ifade etti. Bozan, “Pandemi sürecinde tedavi edilemeyerek vefat eden hastalar mezarlık çalışanlarına geliyor. Koronadan dolayı vefat eden kişilere kimse yaklaşmıyorken mezarlık çalışanları yaklaşıyor” şeklinde konuştu.

Tüm Dünyayı etkileyen pandemi yaklaşık 9 aydır yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bozan, “Pandemi sürecinde korona olan cenazelere kimse yaklaşmıyor. Onların evden alınması, yıkanması, kefenlenmesi ve onların yakınları ile muhatap olunması bizim çalışanlarımızdan geçiyor. Düşünün koronadan dolayı vefat eden bir kişi ve ailenin dokunamadığı ama bizim çalışanlarımızın dokunduğu yıkadığı, kefenlediği bir ortamda gerçekten zorlu bir dönem içindeyiz Mart ayından bugüne kadar da bu böyle devam etti” ifadelerini kullandı.

Bozan, “Hükümet kararıyla esnek çalışma düzeni getirildi. Biz sürecin başından beri hiç izin kullanamadık, bizim personelimiz hiç izin kullanamadı hatta takviyeler sağlayarak eleman sıkıntısı yaşamadık. Bizim personellerimizden koronaya yakalanan oldu ama acı bir kaybımız olmadı. Hasta olanlarda çok nadiren yaşandı. Toplu olarak hiç yaşamadık, süreç içerisinde döndü. Bizi derinden etkileyen aynı anda birden fazla kişinin hasta olduğu zamanları yaşamadık” dedi.

Korona sürecinde defin edilecek kişilerin sadece Mamak Ortaköy Mezarlığı’na defin işleminin gerçekleştirildiğini ifade eden Bozan, “Ortaköy mezarlığımızda sadece korona kaynaklı vefat eden cenazeleri yıkadık. Karşıyaka da ortalama günde 50 kişilik defin oluyor dolayısıyla Karşıyaka’ya koronalı cenazeyi uğratmama kararı aldık. Karşıyaka’ya sorun sıçrarsa Ankara’ya sıkıntı gelir. Bunu düşünerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan müsaade istedik. Bu isteğimizde kabul edildi, sadece koronalı cenazeleri Mamak Ortaköy’de yıkadık, orada defin yaptık. Ama mükerrer defini olan kişilerin definleri de gerçekleşti. Karşıyaka’da yer almış olanları da Karşıyaka’ya defnedilme işlemi gerçekleştirdik. Ama bunlar dışında Ortaköy’de yıkayıp Ortaköy’e gömü işlemi gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2800 civarında koronalı cenaze elimize geldi yaklaşık 900 tanesi Ankara’da defnedildi. Geri kalanı özellikle kendi köylerine gönderildi.

Mehmet Fahri ÖZKAN / Ankara

