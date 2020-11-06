Koronada bir belirti daha: Dudakta çıkıyor

Koronavirüse ilişkin her geçen gün bir yeni belirti daha ortaya çıkıyor. Virüsün yaygın belirtileri arasında ateş, kuru öksürük, yorgunluk olurken bazen de belirti vermiyor. Virüsle ilgili yeni belirti ise dudakta ortaya çıkıyor.

İngiliz Dermatologlar Derneği'ne göre, dudaklarınız kabuklanmış veya kuru hissediyorsanız bu bir koronavirüs belirtisi olabilir.

İngiliz Dermatologlar Derneği yaptığı bir araştırmanın sonucuna ilişkin " Covid-19 salgını sırasında, sağlık kurumları tarafından listelenen ana ateş ve öksürük semptomlarına ek olarak, virüsü olan kişilerin ciltlerinde de semptomlar geliştirebileceği açıkça ortaya çıktı" dedi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Bu virüs, birçok bağışıklık reaksiyonunu tetiklediğinden, cildin de etkilenmesi şaşırtıcı değil. Dudaklar iyileştikçe ağrıyabilir ve kuru ve pullu hale gelebilir. Ağız içinde de ağrı oluşabilir” ifadeleri kullanıldı.

Eatthis.com bir ankete katılanların yüzde 75'inin Covid-19 semptomu olarak çatlak veya kuru dudaklar yaşadığını ortaya çıkardı.

Son zamanlarda yapılan diğer araştırmalar ise uzun süre maske takmanın kuru dudaklara neden olabileceğini ortaya koyuyor.

Sağlık çalışanlarının yüzde 53'ünün ağız kuruluğu ve yüzde 66'sının dudak kuruluğu hissettiği belirlendi.

Bunun nedeni maske ile uzun saatler çalışmak ve gün boyunca dudakların kuru bir ortamda bulunması olarak gösterildi.

