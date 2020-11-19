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Korona sırasını protesto ediyor sanıldı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs test kuyruğunu protesto ettiği düşünülen bir kişinin soyunması üzerine getirilen açıklamada gerçeği ortaya çıkardı
GÜNDEM 19.11.2020, 21:43
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir şahsın, koronavirüs test kuyruğunu protesto etmek için çırılçıplak soyunduğu iddia edilmesi üzerine çekilen fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılmasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "'Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önünde oluşan Kovid-19 kuyruğunu protesto eden bir vatandaş çıplak bir şekilde sıra bekledi' başlığıyla sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin kamuoyuna bilgilendirme gereksinimi doğmuştur. 17/11/2020 tarih saat 14:00 sularında madde kullanım öyküsü olan psikolojik ve somatik rahatsızlıkları nedeniyle Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Acil Servisine başvuran hasta, değerlendirme esnasında acil servisi izinsiz terk etmiş ve dışarıda Kovid-19 test alanı yakınında psikolojik rahatsızlığından kaynaklanan eylemi gerçekleştirmiştir. Bu nedenle meydana gelen olay; Kovid-19 test sırası ile ilgili bulunmayan bir hadise olup, kamuoyu ile paylaşmak gereksinimi doğmuştur. Sağlık çalışanlarımız canla başla halkımıza hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "'Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önünde oluşan Kovid-19 kuyruğunu protesto eden bir vatandaş çıplak bir şekilde sıra bekledi' başlığıyla sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin kamuoyuna bilgilendirme gereksinimi doğmuştur. 17/11/2020 tarih saat 14:00 sularında madde kullanım öyküsü olan psikolojik ve somatik rahatsızlıkları nedeniyle Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Acil Servisine başvuran hasta, değerlendirme esnasında acil servisi izinsiz terk etmiş ve dışarıda Kovid-19 test alanı yakınında psikolojik rahatsızlığından kaynaklanan eylemi gerçekleştirmiştir. Bu nedenle meydana gelen olay; Kovid-19 test sırası ile ilgili bulunmayan bir hadise olup, kamuoyu ile paylaşmak gereksinimi doğmuştur. Sağlık çalışanlarımız canla başla halkımıza hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı.
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