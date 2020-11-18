Korona nedeniyle maça çıkamayan Norveç hükmen yenik sayıldı
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslar Ligi'nde takım halinde Oslo'da karantinada kalan ve Romanya maçı ertelenen Norveç hükmen mağlup sayıldı.
GÜNDEM 18.11.2020, 22:34
Koronavirüs nedeniyle iptal olan İsviçre-Ukrayna maçından sonra Romanya-Norveç mücadelesi de ileri bir tarihe ertelenmişti.
UEFA ise yaptığı açıklamayla, tüm Norveç takımının Oslo'da karantinada olması sebebiyle Norveç'e 3-0'lık skorla hükmen mağlubiyet kararı verirken Romanya galip sayıldı. Norveç bu karara 5 gün içinde itiraz etmezse Kuzey İrlanda Uluslar Ligi'nde küme düşmüş olacak.
Galatasaraylı yıldız futbolcu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Norveç Milli Takımı'na seyahat yasağı getirilmişti.
Norveç'in bu akşamki Avusturya maçına çıkması bekleniyor.
UEFA ise yaptığı açıklamayla, tüm Norveç takımının Oslo'da karantinada olması sebebiyle Norveç'e 3-0'lık skorla hükmen mağlubiyet kararı verirken Romanya galip sayıldı. Norveç bu karara 5 gün içinde itiraz etmezse Kuzey İrlanda Uluslar Ligi'nde küme düşmüş olacak.
Galatasaraylı yıldız futbolcu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Norveç Milli Takımı'na seyahat yasağı getirilmişti.
Norveç'in bu akşamki Avusturya maçına çıkması bekleniyor.
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